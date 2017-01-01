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Giroud'dan enfes gol, Arsenal'den 3 puan!
01 Ocak 2017 , 20:49
Arsenal 2 - 0 Crystal Palace
17' 1 - 0 Giroud
56' 2 - 0 Iwobi
AJANSSPOR - Premier League'de lider Chelsea'ye 9 puan geriden takip eden Arsenal, 19. hafta mücadelesinde Crystal Palace'ı konuk etti.
Mücadelenin 17. dakikasında "akrep vuruşuyla" muhteşem bir gole imza atan Fransız forvet Giroud, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapatan Arsenal, 56. dakikada Iwobi'nin kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Golün ardından peş peşe ataklar yapan Palace, kaleci Cech'i geçemezken; kalan bölümde skor değişmedi ve Arsenal, rakibini 2-0 mağlıp etti.
Puanını 40'a çıkaran Arsenal, haftayı lider Chelsea'nin 9 puan gerisinde 3. sırada kapattı. Palace ise 16 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde kaldı.
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