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Tottenham yeni yılda farklı!
01 Ocak 2017 , 19:01
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İngiltere Premier Lig'de bugün Watford Tottenham'ı ağırladı. Tottenham ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı.
İngiltere Premier Ligi'nde zirve takibini sürdüren Tottenham, son 3 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Watford ile karşılaştı. Mücadelede çok baskılı oynayan Tottenham, maçı 4-1 kazanarak 39 puanla 3. sıraya yerleşti.
Genç yıldızdan 2 gol
Tottenham'ı 1-0 öne geçiren golü dakika 27'de Harry Kane attı. Golden 6 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Harry Kane maçı 2-0'a getirdi. Dakika 41'de Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli maçı 3-0'a getiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının hemen başında 46. dakikada sahneye tekrar Dele Alli çıktı. Genç yıldız kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. Bu golden sonra maçta tempo düşerken Watford skoru belirleyen golü 90+2'de buldu. Maç 4-1 tamamlandı.
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