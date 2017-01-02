City kırmızıda geçti!

Manchester City 2 - 1 Burnley

32' Fernandinho - Kırmızı

58' 1 - 0 Gael Clichy

62' 2 - 0 Sergio Agüero

70' 2 - 1 Ben Mee

AJANSSPOR - Premier League'de son olarak Liverpool'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Manchester City, 20. hafta mücadelesinde Burnley'yi konuk etti.

Agüero'nun yedekler arasında yer aldığı mücadelenin 32. dakikasında Fernandinho doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda etkisiz kalan City, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıya Iheanacho ve Navas'ın yerine Agüero ve Silva'yı sahaya süren Guardiola, bu değişikliklerin meyvesini aldı.

58. dakikada Clichy'nin golüyle öne geçen City, 62. dakikada Agüero ile farkı 2'ye çıkardı. 70. dakikada Burnley, Ben Mee'nin attığı ve gelişimi ilginç bir golle farkı 1'e indirdi.

Kalan sürede zaman zaman zor anlar yaşayan City, skoru korudu ve 2-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.

City puanını 42 yaparken, Burnley ise 23 puanda kaldı.