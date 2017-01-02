İbrahimovic yine gündem oldu!

Manchester United'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic, yine iddialı açıklamalar ile gündemde. Ibrahimovic, kariyerinin düşüşe geçtiğini düşünenleri yanıltmak için Premier Lig'de oynamayı tercih ettiğini söyledi.

Zlatan Ibrahimovic'in Premier Lig’e uyum sağlaması da uzun sürmedi. Oysa 35 yaşındaki oyuncu, Paris Saint-Germain'den ayrıldığında Premier Lig’in sertliğini kaldıramayacağını düşünenler çoktu.

Ibrahimovic, bu şekilde düşünenleri yanıltmak için daha cazip maddi teklifleri reddederek Manchester United'ı tercih ettiğini söyledi.

Golcü oyuncu, "Her yıl Premier Lig'den teklif almama rağmen gitmedim. Buraya, insanlar benim bittiğimi düşündüğü anda gelerek yeniden kendimi kanıtlamak istiyordum. Beni eleştirenlere bir kez daha cümlelerini yedirdiğim için son derece mutluyum" dedi.

Ibrahimovic, bu sezon 27 kez giydiği United formasıyla 17 kez fileleri havalandırdı. Deneyimli oyuncu, 2016'yı ise toplam 50 golle kapadı. Son Middlesbrough maçında attığı nizami gol sayılsa Ibrahimovic, 51 golle 2016'nın en golcü futbolcusu Lionel Messi'yi yakalamış olacaktı.