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Liverpool'a, Sunderland 'dur' dedi!
02 Ocak 2017 , 19:52
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Sunderland sahasında Liverpool'u ağırladı.
Ligde kötü bir sezon geçiren Sunderland, dört maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Liverpool ile karşılaştı.
Premier Lig'de Chelsea'nin ardından zirve takibini sürdüren Liverpool, Sunderland ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool puanını 44 yaparken, Sunderland ise 15 puanda haftayı kapattı.
Goller
GOL - 20' Daniel Sturridge (Liverpool) 0-1
Penaltı - GOL - 25' Jermain Defoe (Sunderland) 1-1
GOL - 72' Sadio Mane (Liverpool) 1-2
Penaltı - GOL - 84' Jermain Defoe (Sunderland) 2-2
Detaylar
Liverpool Son 5 Maç: (GGGGB)
Sunderland Son 5 Maç: (YGYYB)
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