Manchester United tutulmuyor!

West Ham United 0 - 2 Manchester United

15' Sofiane Feghouli - Kırmızı kart

63' 0 - 1 Juan Mata

78' 0 - 2 Zlatan Ibrahimovic

AJANSSPOR - Premier League'de son 5 maçını kazanarak yükselişe geçen Manchester United, 20. hafta mücadelesinde West Ham United'a konuk oldu.

Ev sahibi West Ham'da bu sezon ilk kez ligde bir maça 11'de başlayan Feghouli, 15. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırılırken, teknik direktör Slaven Bilic bu karara sert tepki gösterdi.

İkinci yarıya Darmian-Mata değişikliği ile başlayan Manchester United, 63. dakikada golü buldu. İspanyol futbolcu Mata, yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

78. dakikada Kırmızı Şeytanlar rahatladı. Ofsayt kokan pozisyonda topu önünde bulan İsveçli yıldız Ibrahimovic, topu ağlara yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester United, rakibini 2-0 yenerek peş peşe 6. galibiyetini aldı ve puanını 39'a çıkardı. West Ham ise 22 puanda kaldı.