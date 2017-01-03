Conte o yıldızı istedi!

AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea’nin orta sahaya takviye yapmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İtalyan teknik adam Antonio Conte’nin çalıştırdığı İngiliz ekibinin, Almanya’da (Bundesliga) Bayern Münih forması giyen Arturo Vidal’i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



Alman basınında çıkan haberlerde ; bu transferin gerçekleşmesi için menajer Conte’nin çok istekli olduğu dile getirildi. Ayrıca, yıldız orta saha oyuncusunun sosyal paylaşım sitelerinden Conte’nin fotoğraflarını beğenmesi, bu transfer için Chelsea’nin yol aldığı şeklinde yorumlandı.



Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Colo-Colo’da başlayan Arturo Vidal, 2007-2011 sezonları arasında Bayer Leverkusen’deki performansıyla dikkat çekmiş ve ardından Serie A’nın güçlü takımlarından Juventus’a transfer olmuştu.



4 sezon formasını giydiği Juventus’tan Bayern’e giden Vidal, 44 maçta 5 gol kaydedip, 8 kez de asist yaptı. Vidal, Bundesliga kariyerinde toplamda ise 161 maçta 20 gol attı. 86 kez milli formayı terleten 29 yaşındaki futbolcunun kulübü Bayern ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşmesi sürüyor.



Bu arada, Chelsea’nin bu transfer için kasasından en az 45 milyon Euro gibi bir bedel çıkarması gerektiği gelen haberler arasında. Chelsea, Premier Lig’de 19 maçta topladığı 49 puanla zirvedeki yerini koruyor.



