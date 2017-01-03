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Guardiola bırakıyor mu? Açıkladı!
03 Ocak 2017 , 10:45
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Manchester City
AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi takımlarından Mancester City’de kariyerine devam eden Pep Guardiola, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Guardiola, ”Veda etme sürecinin başladığını düşünüyorum. 60-65 yaşına kadar kulübede oturmayacağım” ifadelerini kullandı.
45 yaşındaki çalıştırıcı, yıllarca kaptanlığını yaptığı Barcelona’da teknik adamlık kariyerine başlamıştı. 4 sezonda toplamda 14 kupa kaldıran Guardiola, daha sonra yeni bir sayfa açarak Bayern Münih’in başına geçmişti.
Bundesliga’da 3 lig şampiyonluğu ve bir de UEFA Süper Kupası kazanan başarılı teknik adam, ardından Manchester City ile anlaşmaya vardı.
Öte yandan Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Mancester City, 20 maçta topladığı 42 puanla 3. sırada yer alıyor. İngiltere’de Chelsea ise liderliğini sürdürüyor.
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