Uçaktan al haberi!

Arsenal'de kalıp kalmayacağı uzun süredir Avrupa futbol kamuoyunu meşgul eden Mesut Özil ve Alexis Sanchez için ilk ipucu hiç beklenmedik bir şekilde geldi.

Arsenal Kulübü'nün sponsoru Fly Emirates, A380 model uçağa kulüple sözleşme yenileme krizi yaşayan Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in fotoğraflarını işledi.

Bu da oyuncuların en az bir yıl takımda kalacağı şeklinde yorumlandı. İki oyuncunun da sözleşmesi 2018 yazında sona eriyor ve oyuncular sözleşmelerine yüklü zamlar talep ediyor.

(Sabah)