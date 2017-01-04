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Middlesbrough'ya Fransız forvet!

Tarih04 Ocak 2017 , 15:32

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Middlesbrough'ya Fransız forvet!

İngiltere Premier Lig takımlarından Middlesbrough, 28 yaşındaki golcü futbolcu Rudy Gestede'yi 30 Haziran 2020'ye kadar kadrosuna kattı.

Middlesbrough Kulübünden yapılan açıklamada, Beninli forvet Gestede ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bonservis bedeliyle ilgili açıklamada bulunulmazken, İngiliz basınında Middlesbrough'un, Aston Villa'ya 6 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Gestede, 2015'te katıldığı Aston Villa ile 55 maça çıkıp, 10 gole imza attı.

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