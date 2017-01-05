Hull City'de Silva dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'de, teknik direktörlük görevine Portekizli Marco Silva getirildi.

Puan cetvelinde 13 puanla son sırada yer alan ve salı günü Mike Phelan'ın görevine son veren Hull City, en son Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştıran 39 yaşındaki Silva ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Hull City, Federasyon Kupası üçüncü turunda cumartesi günü ligde küme düşmeme mücadelesi veren bir başka ekip Swansea City ile karşılaşacak.

Puan cetvelinde 15 puanla 19. sırada bulunan Swansea City de alınan kötü sonuçlar nedeniyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişimine gitmiş ve Almanya'nın Bayern Münih takımında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan 44 yaşındaki Paul Clement'i takımın başına getirmişti.