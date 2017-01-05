İngiltere'de gündem Dele Alli!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli, zor bir çocukluk döneminin ardından futbol sahalarında sergilediği yeteneğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Londra derbisinde ağırladıkları lider Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisine iki güzel kafa golüyle son noktayı koyan ve rakiplerini rekordan eden 20 yaşındaki Alli, giderek parlayan yıldızıyla İngiliz futboluna damga vurmaya aday isimler arasında yer alıyor.

Başkente 72 kilometre uzaklıktaki Milton Keynes kentinde 1996 yılının nisan ayında dünyaya gelen Bamidele Jermaine Alli, ailesini terk ederek ABD'ye giden Nijeryalı babasını ilerleyen yaşlarda tanıdı. Alkol sorununu aşamayan annesiyle 13 yaşına kadar birlikte yaşayan Alli, çareyi altyapısında forma giydiği Milton Keynes Dons'tan takım arkadaşının evine yerleşmekte buldu.

İngiliz basınına geçen yıl verdiği röportajda oğlunun evden ayrılmasına ona daha iyi bir gelecek verebilmek için göz yumduğunu söyleyen genç futbolcunun annesi Denise, Alli'nin profesyonel futbolculuk hayalini gerçekleştirebilmesinin en iyi yolunun bu olduğunu söyleyerek kararını savunuyor. Londra ekibinin yıldızı ise geçen yıl yaz ayında aldığı bir kararla formasının arkasında Alli isminin yer almamasını istedi.

Futbol kariyeri



Londra takımıyla başladı Londra'nın köklü takımlarından Wimbledon'ın 2002 yılında aldığı bir kararla Milton Keynes'e taşınması Dele Alli'nin de kaderini çizdi.

Alli, 2004 yılından itibaren MK Dons ismiyle 30 bin kişilik stadında maçlarını oynamaya başlayan Londra kökenli kulübün kapısından 11 yaşında girdi. 2011-15 yılları arasında Milton Keynes ile 62 maça çıkan Alli, rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

18 yaşındaki futbolcu, 2015 yılının ocak ayındaki transfer döneminde bir başka Londra ekibi Tottenham ile 5 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında 5,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Manchester United'a hezimet yaşatan takımda



Dele Alli, 2014-15 sezonunda İngiltere Lig Kupası'nda eşleştikleri dünya devi Manchester United'a karşı unutamayacağı bir zafer elde etti.

Hollandalı teknik adam Louis van Gaal yönetimindeki Manchester ekibini 28 Ağustos 2014 tarihinde ağırlayan MK Dons, rakibini Grigg ve Afobe'nin ikişer golüyle 4-0 yenerek üçüncü tur biletini alırken, genç yıldız da o maçta 90 dakika forma giyen isimler arasındaydı.

Gol attığı hiçbir maçı Tottenham kaybetmedi Kuzey Londra temsilcisindeki ilk resmi maçına yine Manchester United'a karşı bu kez Premier Lig mücadelesinde çıkan Alli, yeni takımındaki ilk golünü ise geçen sezonun sürpriz şampiyonu Leicester City'e karşı kaydetti.

Manchester United filelerini geçen sezon ikinci yarıda oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçta havalandırmayı başaran genç oyuncu, 33 maçta 10 kez takımı adına skor üretmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, Alli'nin gol attığı maçların üçünde berabere kalırken, 6 karşılaşmadan ise galibiyetle ayrıldı.

Tottenham, 10 gollük performansını bu sezon 19 maçta yakalayan Alli'nin fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda bu yıl da yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi, Alli'nin gol sevinci yaşadığı mücadelelerin 6'sını kazanırken, sadece birinde beraberliği bozamadı.

Son üç maçında "duble" yaptı



20 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son üç maçta attığı ikişer golle takımını sırtlayan isim oldu.

Tottenham'ın 4-1 kazandığı Southampton maçında ilk ve son, aynı skorla galip geldiği Watford maçında son iki golü kaydeden Alli, 2-0 kazandıkları Chelsea maçında da galibiyetin mimarı oldu.

Geçen sezon başından bu yana toplam 20 gole ulaşan Alli'nin performansına, Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesinde Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) forma giyen 23 yaş altındaki hiçbir futbolcu yetişemedi.

Liverpool hayranı



Futbol kariyerine Londra takımlarında başlayan ve sürdüren Alli, Liverpool hayranı olarak biliniyor.

Futbolcunun çocukluk idolleri arasında Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard'ın yanı sıra Yaya Toure ve Jason Puncheon yer alıyor. Alli'nin Tottenham'daki en yakın arkadaşı ise milli takımda da birlikte forma giydiği Eric Dier.

Milli formayla iki golü var



İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 17 kez mücadele eden Dele Alli, milli takımdaki ilk golünü 17 Kasım 2015 tarihinde Wembley Stadı'nda Fransa ile oynadıkları hazırlık maçında attı.

Dele Alli'nin 15 kez giydiği İngiltere Milli Takımı'ndaki ikinci golü ise 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştıkları Malta maçında geldi.

En iyi genç oyuncu



Alli, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından geçen sezon yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

PFA, geçen sezonu 70 puanla üçüncü sırada tamamlayan Tottenham'a büyük katkı sağlayan futbolcuyu yılın takımına da seçti.

AA