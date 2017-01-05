Mourinho kafayı taktı!

AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Deneyimli çalıştırıcı, Serie A’da Roma forması giyen Kostas Manolas’ı kadrosunda görmek istiyor.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester ekibi 25 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açacak. 30 Haziran 2019 tarihine kadar kulübü Roma ile sözleşmesi bulunan Manolas, 1.87 boyunda ve savunmanın göbeğinde oynuyor.



Kariyerinde daha önce Thrasyvoulos, AEK ve Olympiakos formaları giyen Yunan stoper, milli takımda ise 27 maçta görev aldı.



Manchester United, 20 haftası geride kalan Premier Lig’de topladığı 39 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar, söz konusu maçlarda 31 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.