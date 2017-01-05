- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Mourinho kafayı taktı!
05 Ocak 2017 , 15:03
AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Deneyimli çalıştırıcı, Serie A’da Roma forması giyen Kostas Manolas’ı kadrosunda görmek istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester ekibi 25 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açacak. 30 Haziran 2019 tarihine kadar kulübü Roma ile sözleşmesi bulunan Manolas, 1.87 boyunda ve savunmanın göbeğinde oynuyor.
Kariyerinde daha önce Thrasyvoulos, AEK ve Olympiakos formaları giyen Yunan stoper, milli takımda ise 27 maçta görev aldı.
Manchester United, 20 haftası geride kalan Premier Lig’de topladığı 39 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar, söz konusu maçlarda 31 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar