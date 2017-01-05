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Muhteşem seri sona erdi!
05 Ocak 2017 , 00:52
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Tottenham Hotspur 2 - 0 Chelsea
45+1' 1 - 0 Dele Alli
54' 2 - 0 Dele Alli
AJANSSPOR - Premier League'de son 13 maçını kazanan lider Chelsea, 20. haftada mücadelesinde zorlu Tottenham deplasmanına çıktı.
2012'den bu yana kazanamadığı White Hart Lane'deki şanssızlığını kırmak isteyen Chelsea, 45+1. dakikada kalesinde golü gördü. Eriksen'in ortasında topu kafyala ağlara gönderen Alli, Tottenham'ı Londra derbisinde öne geçirdi ve ilk yarı da 1-0 sona erdi.
54. dakikada Tottenham farkı 2'ye çıkardı. Eriksen'in ortasında topu bir kez daha kafayla ağlara yollayan Alli, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Genç yıldız, Premier Lig'de 3 maç üst üste 2 gol atmayı başardı.
Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Tottenham sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tottenham, peş peşe 5. galibiyetini alırken, puanını 42 yaptı ve haftayı averajla 3. sırada tamamladı.
13 maçlık galibiyet serisi sona eren ve Arsenal'in 14 maçlık rekorunu egale edemeyen lider Chelsea ise 49 puanda kaldı.
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