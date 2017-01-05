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Premier Lig ekibine yeni hoca!
05 Ocak 2017 , 15:48
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Mike Phelan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getirdi. Hull City, 20 haftası geride kalan Premier Lig'de 13 puanla son sırada yer alıyor.
Teknik direktör Marco Silva, en son 2015-2016 sezonunda Olympiakos'ta 48 maçta görev almıştı ve geçtiğimiz yaz görevi bırakmıştı.
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