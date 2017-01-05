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Premier Lig ekibine yeni hoca!

Tarih05 Ocak 2017 , 15:48

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Premier Lig ekibine yeni hoca!

-AJANSSPOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Mike Phelan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getirdi. Hull City, 20 haftası geride kalan Premier Lig'de 13 puanla son sırada yer alıyor.

Teknik direktör Marco Silva, en son 2015-2016 sezonunda Olympiakos'ta 48 maçta görev almıştı ve geçtiğimiz yaz görevi bırakmıştı.

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