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Obi Mikel de modaya uydu!

Tarih06 Ocak 2017 , 10:43

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Obi Mikel de modaya uydu!

AJANSSPOR - İngiltere Premier Lig’de uzun yıllar Chelsea forması giyen John Obi Mikel de modaya uydu ve Çin’in yolunu tutan isimler arasına adını yazdırdı.

Son dönemlerde Avrupa’dan önemli yıldızları alan Çin kulüpleri transferde hız kesmiyor. Çin’in Tianjin Teda ekibi, Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel’i renklerine bağladı.

Chelsea ile normal şartlarda sözleşmesi 6 ay sona erecek olan Mikel, kariyerine Çin’de devam edecek. 29 yaşındaki futbolcunun haftalık 164 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Yıllık 8.5 milyon Euro gibi bir ücret karşılığında Teda ile el sıkışan Mikel’den önce hatırlanacağı gibi Ajax’ta oynayan Nemanja Gudelj de transfer edilmişti. 

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