Rooney başardı! O ismi yakaladı!

AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’ın golcü futbolcusu Wayne Rooney, kulübünde bir rekora ulaştı.



Tecrübeli oyuncu, United formasıyla 249. golünü atarak, Sir Bobby Charlton’u yakaladı.



FA Kupası’nda Reading ile karşılaşan Kırmızı-Şeytanlar, Rooney’in golüyle 1-0’lık üstünlük yakaladı. Bu gol, 31 yaşındaki futbolcunun Bobby Charlton’u yakaladığı gol olarak kayıtlara geçti.



2002-2004 yılları arasında Everton’da gösterdiği performanstan sonra Manchester’a transfer olan Rooney, zaman zaman sık eleştirildiği İngiltere Milli Takımı’nda ise 119 maçta 53 kez ağları havalandırdı.



Bobby Charlton kimdir?



United’ın efsane isimlerden biri olan Bobby Charlton, orta saha ve forvet bölgelerinde görev almıştı. Kulübün sembol isimlerinden biri olan Charlton, Manchester United ekibinde yöneticilik görevinde de bulundu. Söz konusu gol sayısına ulaşan Rooney de efsane bir isme gol sayısı anlamında ortaklık etmiş oldu.