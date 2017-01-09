İşte Niasse'ın yeni takımı!

AJANSSPOR- Uzun süre Türk takımlarının gündeminde yer alan Oumar Niasse, Everton'dan ayrılıyor.

Sky Sports'un haberine göre bir diğer Premier League ekibi Hull City, Niasse'ın sezon sonuna kadar kiralanması için Everton'la anlaştı. Sözleşmede sezon sonu için satın alma opsiyonu da bulunacak.

Niasse, geçen sezonun devre arasında 13.5 milyon Pound'a transfer edilmiş, bu sezon Ronald Koeman'ın gelmesiyle birlikte de B takımına gönderilmişti.