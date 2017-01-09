Psg'nin büyük rüyası!

AJANSSPOR - Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen hücum oyuncusu Alexis Sanchez’i kadrosuna katmak istiyor.



İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ; Fransız temsilcisinin bu futbolcu için 60 milyon Euro gibi bir bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğu belirtildi.



Bu arada, PSG direktörü Patrick Kluivert’ın da Sanchez’i Fransa’ya getirmek için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Fransız kulübü, oyun kurucu pozisyonu için daha önce Bundelsliga ekibi Wolfsburg’dan Julian Draxler’i 38 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.



Şilili futbolcu, 2011-2014 sezonları arasında Katalan ekibi Barcelona’da 88 maçta 39 gol atmış, ardından Arsenal’e transfer olmuştu. Topçular’da şu ana kadar 82 maçta 41 gol atan Sanchez, ülkesinin milli takımında ise 106 maçta 36 kez gol sevinci yaşadı.



Arsene Wenger ne dedi?



Öte yandan Arsenal menajeri Arsene Wenger, 30 Haziran 2018 tarihinde sözleşmesi bitecek olan Sanchez için, ” 18 ay futbolda çok uzun bir süre. Bu futbolcu, 18 ay daha burada. Umarım daha da fazla olur” demişti.



Bu arada Arsenal’in, Premier Lig’de Bournemouth ile deplasmanda 3-0 geriye düşüp, 3-3 berabere kaldığı maçta takımı ateşleyen futbolcunun Alexis Sanchez olduğu ve Şilili yıldızın Mesut Özil ile saha içindeki anlaşması da dış basında sıkça yer aldı.