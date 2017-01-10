İşte Niasse'ın yeni takımı!

AJANSSPOR- Adı uzun süre Türk takımlarıyla anılan Oumar Niasse'ın yeni takımı belli oldu.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Senegalli golcü sezon sonuna kadar kiralık olarak Hull City'nin formasını giyecek. Everton ile Hull City'nin bu öğleden sonra son detaylarda da anlaştığı ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirtildi.

Satın alma opsiyonu olarak 10 milyon Pound belirlenirken Niasse'ın haftalık 55 bin Pound'luk maaşının tamamı da Hull City tarafından karşılanacak.

Bu sezon başında teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ın gelmesiyle birlikte kendisi bir anda genç takımda bulan 26 yaşındaki golcü, Premier League temsilcisi Hull City'de Marco Silva döneminin ilk transferi olacak.