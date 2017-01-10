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Liverpool, Sakho'nun bonservisini belirledi
10 Ocak 2017 , 20:47
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Liverpool
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma oyuncusu Mamadou Sakho'nun bonservisini 20 milyon sterlin olarak belirledi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla ve Southampton'ın ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Fransız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemesi halinde bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olmasına karar verildi.
Fransa'nın Paris Saint Germain takımından 2013'te 18 milyon sterline Liverpool'a transfer olan ve 2015'te 5 senelik yeni sözleşme imzalayan Sakho, saha dışında yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yılın nisan ayından bu yana forma şansı bulamadı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp tarafından disiplinsiz davranışı gerekçe gösterilerek Liverpool'un ABD'de yaptığı sezon öncesi hazırlık kampından gönderilen Fransız oyuncu, Manchester United ile oynadıkları maçta doping testinin pozitif çıkması üzerine UEFA tarafından 30 gün futboldan men edilmişti.
Liverpool'da üç yılda 56 maçta forma giyen Sakho, 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıkıyor.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Liverpool
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