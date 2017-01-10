Liverpool Sakho'nun fiyatını belirledi!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın stoper adayları arasında olduğu belirtilen Fransız savunma oyuncusu Mamadou Sakho için Liverpool'un istediği belli oldu.

ESPN'de yer alan habere göre; teknik direktör Jurgen Klopp'un planları arasında yer almayan, Marsilya ve Lille gibi Fransa Ligi ekiplerinin de listesinde yer alan Sakho için istenilen bonservis bedeli netleşti.

Liverpool'un, Sakho için 23 milyon euro talep edeceği ifade edilirken, Sevilla'nın Fransız savunma oyuncusu için Liverpool yönetimi ile temasa geçtiği kaydedildi.