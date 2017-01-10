Sagna'nın tweetine soruşturma!

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'de forma giyen Bacary Sagna'dan sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle savunma istedi.

Premier Lig'de 2-1 kazandıkları Burnley maçının ardından sosyal medyadaki hesabında Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesine ve 10 kişi mücadele etmelerine göndermede bulunan Sagna'nın, "12'ye karşı 10. Takım olarak mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz." ifadeleri nedeniyle ceza alması gündeme geldi.

33 yaşındaki Fransız futbolcuya cuma günü akşamına kadar zaman tanıyan federasyon, ceza verilip verilmeyeceğini daha sonra karara bağlayacak.

Deneyimli savunma oyuncusu, Manchester City'de bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi.