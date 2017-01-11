- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Manchester City'ye büyük şok!
11 Ocak 2017 , 21:16
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Manchester City
AJANSSPOR - Manchester City, anti-doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.
FA'dan yapılan açıklamada, anti-doping kurallarını ihlal eden Citynin, bazı futbolcuların testlere bilerek katılmaması sonucu disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.
Manchester City'nin 19 Ocak Perşembe gününe kadar savunma vermesi gerekiyor. Cit'nin suçlu bulunması halinde puan silme cezası alacağı ifade edildi.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Manchester City
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar