Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» İngiltere Ligi

Manchester City'ye büyük şok!

Tarih11 Ocak 2017 , 21:16

Yorum
Manchester City'ye büyük şok!

AJANSSPOR - Manchester City, anti-doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

FA'dan yapılan açıklamada, anti-doping kurallarını ihlal eden Citynin, bazı futbolcuların testlere bilerek katılmaması sonucu disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.  

Manchester City'nin 19 Ocak Perşembe gününe kadar savunma vermesi gerekiyor. Cit'nin suçlu bulunması halinde puan silme cezası alacağı ifade edildi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri

ih