Manchester City'ye büyük şok!

AJANSSPOR - Manchester City, anti-doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

FA'dan yapılan açıklamada, anti-doping kurallarını ihlal eden Citynin, bazı futbolcuların testlere bilerek katılmaması sonucu disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

Manchester City'nin 19 Ocak Perşembe gününe kadar savunma vermesi gerekiyor. Cit'nin suçlu bulunması halinde puan silme cezası alacağı ifade edildi.