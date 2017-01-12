Arsenal'in Fransızları uzattı!

AJANSSPOR - Premier League ekibi Arsenal, Fransız oyuncuları Francis Coquelin, Olivier Giroud ve Laurent Koscielny'nin sözleşmesini uzattı.

Kuzey Londra ekibinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Francis Coquelin, golcü Olivier Giroud ve tecrübeli savunma oyuncusu Laurent Koscielny ile anlaşmaya varıldığı ve 3 oyuncunun da uzun süreli sözleşmelere imza attığı duyuruldu.

Takımın 20 yıldır teknik direktörlüğünü yapan Fransız teknik adam Arsene Wenger, üç önemli futbolcusunun uzun süreli sözleşme imzalamasından mutlu olduğunu söyledi.

Başkent ekibi, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Şilili Alexis Sanchez'in sözleşme yenilemesi için iki futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.