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Bilic'i şok eden gelişme! Ayrılmak istiyor!
12 Ocak 2017 , 14:04
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- West Ham
AJANSSPOR - West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, Fransız yıldız Dimitri Payet'nin takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Basına konuyla ilgili açıklama yapan Bilic, Payet'nin ayrılmak istediğini ve Crystal Palace maçında forma giymeyeceğini söyledi.
Hırvat teknik adam, "Ciddi olalım, bir oyuncuyla bir durumum var. Bu Dimitri Payet, ayrılmak istiyor. En iyi oyuncularımızı satmak istemediğimizi söyledik ancak Payet bizim için oynamak istemiyor. Onu satmayacağız. Bu 10 gün önce, transfer döneminin açılmasıyla başladı. Kulüple, başkanlarla konuştum. Bu bir para sorunu değil. Ona yeni bir sözleşme verdik. Bu transfer döneminde gideceğini düşünmüyorum ancak onu mutlu tutmak zor olacak. Bu takım, bu ekip, ona her şeyi verdik. Her zaman onun için buradaydık. Hayal kırıklığına uğradım, kızgınım" ifadesini kullandı.
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