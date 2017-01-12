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Chelsea'ye müjde! İzin çıktı!

Tarih12 Ocak 2017 , 11:36

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Chelsea'ye müjde! İzin çıktı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, kapasitesi artırılmış yeni bir stadın inşasıyla ilgili başvuruyu yerel konsey onayladı.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, başkent Londra'da yer alan Stamford Bridge Stadı yerine, koltuk kapasitesi genişletilmiş yeni bir stadın inşasıyla ilgili başvuruyu, Hammersmith ve Fulham Konseyinin onayladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, statlarının yeniden geliştirilmesiyle ilgili yerel konseyin izin vermesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan, Chelsea'nin futbol maçlarını oynadığı ve yeniden inşa edilecek Stamford Bridge Stadı'nın 41 bin 663 olan mevcut seyirci kapasitesi 60 bine çıkacak.

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