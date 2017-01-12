- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fellaini ile 1 yıl daha!
12 Ocak 2017 , 15:33
Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, bir sezon daha İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyecek.
Manchester temsilcisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, 2013 yılında Everton'dan 27,5 milyon sterlin bonservis ödeyerek renklerine bağladığı 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
Deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Everton maçının son dakikalarında sebep olduğu penaltı nedeniyle bir sonraki hafta Tottenham'ı 1-0 mağlup etmelerine karşın Old Trafford Stadı'nda taraftarlar tarafından yuhalanan Fellaini, Lig Kupası yarı finalinde Hull City ile oynadıkları müsabakada takımına 2-0 üstünlüğü getiren golü attı.
Manchester United formasıyla şu ana kadar 107 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar