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Fellaini ile 1 yıl daha!

Tarih12 Ocak 2017 , 15:33

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Fellaini ile 1 yıl daha!

Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, bir sezon daha İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyecek.

Manchester temsilcisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, 2013 yılında Everton'dan 27,5 milyon sterlin bonservis ödeyerek renklerine bağladığı 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.  

Deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Everton maçının son dakikalarında sebep olduğu penaltı nedeniyle bir sonraki hafta Tottenham'ı 1-0 mağlup etmelerine karşın Old Trafford Stadı'nda taraftarlar tarafından yuhalanan Fellaini, Lig Kupası yarı finalinde Hull City ile oynadıkları müsabakada takımına 2-0 üstünlüğü getiren golü attı. 

Manchester United formasıyla şu ana kadar 107 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

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