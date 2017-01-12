Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» İngiltere Ligi

Liverpool'un işi rövanşa kaldı!

Tarih12 Ocak 2017 , 00:35

Yorum
Liverpool'un işi rövanşa kaldı!

Southampton 1 - 0 Liverpool
20' 1 - 0 Nathan Redmond  

AJANSSPOR - Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Southampton'a konuk oldu.

Sakatlığı geçen Brezilyalı yıldızı Coutinho'nun yedekler arasında bulunduğu maçın 20. dakikasında topu ağlara yollayan Redmond, takımını öne geçirdi ve Southampton soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresinde çabalar sonucu değiştirmedi ve Southampton, rakibini 1-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 25 Ocak Çarşamba günü Anfield'da yapılacak v finale yükselecek ekip belli olacak.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri

ih