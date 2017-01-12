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Liverpool'un işi rövanşa kaldı!
12 Ocak 2017 , 00:35
Southampton 1 - 0 Liverpool
20' 1 - 0 Nathan Redmond
AJANSSPOR - Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Southampton'a konuk oldu.
Sakatlığı geçen Brezilyalı yıldızı Coutinho'nun yedekler arasında bulunduğu maçın 20. dakikasında topu ağlara yollayan Redmond, takımını öne geçirdi ve Southampton soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
Karşılaşmanın ikinci devresinde çabalar sonucu değiştirmedi ve Southampton, rakibini 1-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 25 Ocak Çarşamba günü Anfield'da yapılacak v finale yükselecek ekip belli olacak.
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