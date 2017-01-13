Conte ile tartışan Diego Costa Leicester'a gitmedi

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte ile tartışan Diego Costa, yarın oynayacakları Leicester City maçının kadrosunda yer almadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, önce antrenörü ardından da İtalyan teknik adam Conte ile sakatlığı konusunda ters düşen 28 yaşındaki İspanyol golcünün hafta boyunca antrenmanlara çıkmadığı ve lig maçı için bugün Leicester kentine giden kafilede yer almadığı kaydedildi.

Diego Costa'nın belindeki rahatsızlığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ancak 47 yaşındaki teknik adamın İspanyol golcünün ikna edemediği Chelsea sağlık ekibinin arkasında durduğu öne sürüldü.

Bu sezon Chelsea formasıyla 14 gol atan, 5 asist veren Costa'ya Çin'den yıllık 30 milyon sterlinlik transfer teklifi geldiği, kulübün Rus sahibi Roman Abramovich'in ise yıldız futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı basına yansıdı.