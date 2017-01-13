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Niasse Hull City'e kiralandı

Tarih13 Ocak 2017 , 15:45

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Niasse Hull City'e kiralandı

Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan Oumar Niasse, Hull City'e kiralandı

Her transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan Niasse, Hull City'e transfer oldu.

Everton'da kadro dışı kalan Senegalli futbolcunun, Hull City'e kiralandığı resmen duyuruldu.

Niasse geçen sezon 18 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.

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