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Arsenal deplasmanda farka koştu!
14 Ocak 2017 , 19:43
Swansea City 0-4 Arsenal
37' [0-1]Giroud
54' [0-2]Cork (kk)
67' [0-3]Naughton (kk)
73' [0-4]Sanchez
AJANSSPOR- Premier League'in 21. hafta mücadelesinde Swansea City evinde Arsenal'i ağırladı.
Bob Bradley'nin ardından Carlo Ancelotti'nin yardımcısı Paul Clement ile anlaşan Galler ekibi Arsenal karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Arsenal puanını 44 yaparken Swansea 15 puanda kaldı. Swansea son sırada yer alıyor.
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