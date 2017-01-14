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Arsenal deplasmanda farka koştu!

Tarih14 Ocak 2017 , 19:43

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Arsenal deplasmanda farka koştu!

Swansea City 0-4 Arsenal
37' [0-1]Giroud
54' [0-2]Cork (kk)
67' [0-3]Naughton (kk)
73' [0-4]Sanchez

AJANSSPOR- Premier League'in 21. hafta mücadelesinde Swansea City evinde Arsenal'i ağırladı. 

Bob Bradley'nin ardından Carlo Ancelotti'nin yardımcısı Paul Clement ile anlaşan Galler ekibi Arsenal karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 

Arsenal puanını 44 yaparken Swansea 15 puanda kaldı. Swansea son sırada yer alıyor. 

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