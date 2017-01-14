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Chelsea'yi İspanyolları uçurdu!

Tarih14 Ocak 2017 , 22:16

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Chelsea'yi İspanyolları uçurdu!

Leicester City 0-3 Chelsea
6' [0-1]Alonso
51' [0-2]Alonso
71' [0-3]Pedro

AJANSSPOR- Premier League'in 21. hafta mücadelesinde lider Chelsea son şampiyon Leicester City'ye konuk oldu. 

3-4-2-1 sisteminin solunda oynayan Marcos Alonso'nun iki golüyle iki farklı üstünlüğü yakalayan Chelsea'de son sözü bir başka İspanyol Pedro söyledi. 

Chelsea bu galibiyetle puanını 52 yaptı ve takipçileri Tottenham ve Arsenal'in kazandığı haftayı kayıpsız kapatmış oldu. 

Conte ile sorun yaşayan ve Çin'e gideceği söylentileri dolaşan Diego Costa maç kadrosunda yer almadı. 

Geçen sezonun tamamında 50 puan toplayabilen Maviler bu sezon daha 21. haftada bu sayıyı geçmeyi başardı.

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