Mourinho basın toplantısında güldürdü!

Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısında, bir gazeteci tarafından kayıt yapmak için masaya bırakılan cep telefonu çaldı. Mourinho'nun telefona yanıt vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, 15 Ocak'ta takımının Liverpool'la oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Mourinho, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, masasına kayıt yapmak için bırakılan telefon çalmaya başladı. Aramayı yanıtlayan Mourinho, sonra telefonu mahçup olduğu görülen gazeteciye verdi. Bu an, salonda gülüşmelere neden oldu. Bu esnada soruyu unutan Mourinho, tekrar ettirip basın toplantısına devam etti.

Manchster United, bu görüntüleri, resmi Twitter hesabından, "Bir dahaki sefere telefonunu sessize al, ahbap" yazarak paylaştı.