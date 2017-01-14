Tottenham seriyi 6 maça çıkardı!

Tottenham 4-0 West Bromwich Albion

12' [1-0]Kane

26' [2-0]McAuley (kk)

77' [3-0]Kane

82' [4-0]Kane

AJANSSPOR- Premier League'de 21. haftanın açılış mücadelesinde Tottenham evinde WBA'yı ağırladı.

Dün baba olan Harry Kane, hat-trick'le yıldızlaşırken son 13 Premier League maçında 13 gole ulaşmış oldu.

Maç boyu tek kale oynayan ve sayısız gol pozisyonunda kaleci Ben Foster'ı geçemeyen Tottenham bu galibiyetle puanını 45 yaparken maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Tottenham üst üste 6. lig galibiyetini alırken kulüp rekorunu egale etmiş oldu.