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Tottenham seriyi 6 maça çıkardı!
14 Ocak 2017 , 17:18
Tottenham 4-0 West Bromwich Albion
12' [1-0]Kane
26' [2-0]McAuley (kk)
77' [3-0]Kane
82' [4-0]Kane
AJANSSPOR- Premier League'de 21. haftanın açılış mücadelesinde Tottenham evinde WBA'yı ağırladı.
Dün baba olan Harry Kane, hat-trick'le yıldızlaşırken son 13 Premier League maçında 13 gole ulaşmış oldu.
Maç boyu tek kale oynayan ve sayısız gol pozisyonunda kaleci Ben Foster'ı geçemeyen Tottenham bu galibiyetle puanını 45 yaparken maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Tottenham üst üste 6. lig galibiyetini alırken kulüp rekorunu egale etmiş oldu.
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