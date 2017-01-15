- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Costa - Conte krizinde son perde!
15 Ocak 2017 , 14:41
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Chelsea
AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea’deki Diego Costa – Antonio Conte kriziyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Çin Süper Ligi’ne transfer olacağı haberleri geniş yankı uyandıran golcü oyuncu Diego Costa, menajer Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakılmış ve Chelsea’nin deplasmanda Leicester’ı 3-0 yendiği karşılaşmada forma giymemişti.
İkilinin, Salı günü bir araya geleceği ve Costa’nın geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınabileceği belirtildi. Tianjin Quanjian’dan 30 milyon Euro gibi astronomik bir teklif alan Costa, antrenmanlara katılmamış ve menajer Conte ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
Costa'nın temsilcilerinin İngiliz ekibinden yüksek bir maaş beklentisi içinde olduğu ifade edildi. Chelsea’nin şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkat çeken Costa, bu sezon 14 gol kaydedip 4 asist yapmıştı. Chelsea ise Premier Lig’de liderliğini sürdürüyor.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Chelsea
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar