Costa - Conte krizinde son perde!

AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea’deki Diego Costa – Antonio Conte kriziyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Çin Süper Ligi’ne transfer olacağı haberleri geniş yankı uyandıran golcü oyuncu Diego Costa, menajer Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakılmış ve Chelsea’nin deplasmanda Leicester’ı 3-0 yendiği karşılaşmada forma giymemişti.



İkilinin, Salı günü bir araya geleceği ve Costa’nın geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınabileceği belirtildi. Tianjin Quanjian’dan 30 milyon Euro gibi astronomik bir teklif alan Costa, antrenmanlara katılmamış ve menajer Conte ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.



Costa'nın temsilcilerinin İngiliz ekibinden yüksek bir maaş beklentisi içinde olduğu ifade edildi. Chelsea’nin şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkat çeken Costa, bu sezon 14 gol kaydedip 4 asist yapmıştı. Chelsea ise Premier Lig’de liderliğini sürdürüyor.