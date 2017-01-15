Everton, City'yi paramparça etti!

Everton 4-0 Manchester City

34' [1-0]Lukaku

47' [2-0]Mirallas

79' [3-0]Tom Davies

90' [4-0]Lookman

AJANSSPOR- Premier League'in 21. hafta mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Manchester City'yi konuk etti.

34'te Lukaku ile öne geçen Everton 47'da bir diğer Belçikalı Kevin Mirallas ile farkı ikiye çıkardı.

79'da ise topu kendi yarı sahasında taşıyan 1998 doğumlu Tom Davies, Barkley'nin pasında topu ağlara gönderdi. Maçın skorunu ise yeni transfer 1997 doğumlu Ademola Lookman'dan geldi

Everton puanını 33 yaparken City 42 puanda kaldı. Lider Chelsea'nin 52 puanı bulunuyor.