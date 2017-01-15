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Everton, City'yi paramparça etti!
15 Ocak 2017 , 18:14
Everton 4-0 Manchester City
34' [1-0]Lukaku
47' [2-0]Mirallas
79' [3-0]Tom Davies
90' [4-0]Lookman
AJANSSPOR- Premier League'in 21. hafta mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Manchester City'yi konuk etti.
34'te Lukaku ile öne geçen Everton 47'da bir diğer Belçikalı Kevin Mirallas ile farkı ikiye çıkardı.
79'da ise topu kendi yarı sahasında taşıyan 1998 doğumlu Tom Davies, Barkley'nin pasında topu ağlara gönderdi. Maçın skorunu ise yeni transfer 1997 doğumlu Ademola Lookman'dan geldi
Everton puanını 33 yaparken City 42 puanda kaldı. Lider Chelsea'nin 52 puanı bulunuyor.
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