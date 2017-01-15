Milner attı, Ibra karşıladı!

Premier Lig'de oynanan 21. haftanın kapanış maçında Liverpool, deplasmanda Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, Premier Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya geldi. Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadelede Pogba'nın ceza alanında topa elle müdahale etmesinin ardından kazanılan penaltı atışını 27. dakikasında Milner gole çevirdi ve Liverpool ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Manchester United'ın 84. dakikada İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in attığı golle beraberliği yakaladığı karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapattı.

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan ve 45 puana çıkan Liverpool, aynı puanı paylaştığı Tottenham'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Tüm kulvarlarda 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester United ise 4 Aralık'taki Everton beraberliğinin ardından yine aynı kentin takımına karşı eşitliği bozamadı ve 40 puanla altıncı sırada kaldı.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 50 maçın 27'sini Manchester ekibi, 13'ünü de Liverpool kazanırken, 10 maçta denge bozulmadı.