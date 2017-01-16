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Chelsea'de Alonso fırtınası!
16 Ocak 2017 , 14:01
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Chelsea
AJANSSPOR - İngiltere Premier Lig’de Chelsea 21. hafta maçında deplasmanda son şampiyon Leicester City engelini 3 golle geçerken, sahneye sürpriz bir isim çıktı. Lider Chelsea’ye galibiyeti getiren tüm golleri İspanyol futbolcuların atması da dikkat çekti.
Maçın henüz 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Marcos Alonso, karşılaşmanın 51. dakikasında aradaki farkı ikiye çıkardı. 26 yaşındaki Alonso, toplamda ise 3 gol 2 asistlik bir katkı sağladı. Mücadelede gol perdesini kapatan isim ise 71. dakikada bir başka İspanyol Pedro oldu.
14 gol ve 4 asistlik performansıyla takımı adına en golcü isim olan Diego Costa’nın yokluğuna rağmen Maviler sahadan 3 puanla ayrıldı. Costa’nın boşluğunu bu hafta vatandaşları Alonso ve Pedro doldurdu.
Öte yandan Sky Sports’ta yorumculuk yapan Manchester United’ın efsane oyuncularından Garry Neville, 1-1 biten United - Liverpool maçı sonrası yaptığı açıklamada Chelsea’nin dışında Arsenal ve Tottenham’ın haftayı kazançlı kapattığını söyledi.
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