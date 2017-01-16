Conte'den flaş Costa açıklaması!

AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea’nin menajeri Antonio Conte, gündemden düşmeyen Diego Costa konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ; İtalyan çalıştırıcı, ”Para her şey değildir” ifadesiyle bu transfer sürecine açıklık getirdi.



Antrenmanlara katılmayan ve Çin’den aldığı astronomik teklif (30 milyon euro) sebebiyle kafası karışan Diego Costa, geçtiğimiz günlerde Conte ile tartışmış ve kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca Conte, Chelsea’nin 21. haftada deplasmanda Leicester City engelini 3-0 geçtikleri maçta golcü oyuncuyu oynatmamıştı.



Chelsea’de kaydettiği 14 gol ve 4 asistlik performansıyla takımın en etkili gol silahı Costa için bir açıklama yapan Conte, ”Para her şey değildir. Chelsea gibi bir takımda oynuyorsanız şükretmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.