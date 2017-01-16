Payet'ten büyük tehdit!

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığı goller ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Fransız oyuncu Dimitri Payet için çılgın bir iddia gündeme geldi.

West Ham United'ten mutlak biçimde ayrılması kafasına koyan tecrübeli oyuncuya İngiliz kulübü transferi için izin vermemişti.

KENDİ BAĞLARIMI KOPARTARIM

Fransızların saygın yayın organı L'Equipe'nin haberine göre; bu duruma sert tepki gösteren Payet, "Yemin ederim kafamda bitirdim. Bir daha Wast Ham United forması giymeyeceğim. Eğer transferime izin vermezlerse kendimi sakatlarım. Kendi yan bağlarımı kopartırım. Ben insanım, kendi geleceğim hakkında özgürce karar verme hakkım var. Ve kendi geleceğimi Marsilya'da görüyorum. Tam bir skandalın içerisindeyim. Bana yapacakları söyledikleri şeylerin hiçbirini yapmadılar. Buna rağmen geldiğimden beri takıma üst düzeyde katkıda bulundum. En azından teşekkür etmek için transferime izin verebilirlerdi" dedi.

O.Marsilya başkanı Jacques-Henri Eyraud ve kulübün sportif direktörü Andoni Zubizarreta, West Ham Unitedli yöneticilerle Londra'da görüşerek bu hafta içerisinde Payet'in transferini gerçekleştirmeye çalışacaklar.

ÖZGÜR SANCAR - AJANSSPOR