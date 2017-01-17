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Marsilya gözünü kararttı!
17 Ocak 2017 , 14:26
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- West Ham
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransa'nın Olympique Marsilya takımının Dimitri Payet'yi transfer etmek için yaptığı ikinci teklifi de geri çevirdi.
Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı başkent ekibinde forma giymek istemeyen Payet ile ilgilenen Olympique Marsilya'nın, bu futbolcu için yaptığı 19 milyon sterlinlik ilk teklifin ardından 20 milyon sterlinlik ikinci teklifi de reddedildi.
West Ham United Başkanı David Sullivan, kulübün finansal durumunun iyi olduğunu ve Payet'yi satmak için bir nedenlerinin bulunmadığını belirtirken, 23 yaş altı takımla çalışmalarını sürdüren Fransız futbolcuya, A takıma dönebilmesi için taraftarlardan özür dilemesi şartı getirildi.
Londra ekibinin 10,7 milyon sterline 2015 yılında Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Payet, geçen yıl şubat ayında 2021'e kadar sözleşme yenilemişti.
Fransız futbolcu, küme düşme hattının 9 puan üstünde yer alan West Ham United'da bu sezon 18 lig maçında 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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