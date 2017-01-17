- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Valencia, 1 yıl daha Manchester United'da
17 Ocak 2017 , 18:00
Ekvadorlu futbolcu Antonio Valencia, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da bir yıl daha forma giyecek.
Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda, Ekvadorlu futbolcunun 2014 yılında imzaladığı 3 artı 1 yıllık sözleşmenin opsiyonunu kullanma kararı aldı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılının haziran ayına kadar Manchester ekibinde kalacak.
2009 yılında Wigan Athletic takımından 16 milyon sterline transfer edilen Valencia, Manchester United formasıyla çıktığı 270 maçta 21 gol atarken, 7 kez kupa sevinci yaşadı.
Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 maça da ilk onbirde çıkan Valencia, üç golün asistini verdi.
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar