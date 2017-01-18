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ManU Griezmann için kesenin ağzını açtı!
18 Ocak 2017 , 16:53
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Atletico Madrid'in başarılı golcüsü Griezmann, Manchester United'in gündemine geldi.
İngiliz basınına göre Antonie Griezmann Manchester United'ın radarına girdi ancak Atletico Madrid devre arası için transfere onay vermedi.
İngiltere gazetelerinde yayınlanan haberlere göre Griezmann'ın Jose Mourinho'nun hedefinde olduğunu ve Fransız forvet oyuncusu için Manchester United'ın teklifte bulunduğunu öne sürüldü.
Manchester United, Atletico'nun yıldızı Antoine Griezmann için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı iddia ediliyor.
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- Futbol
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