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Middlesbrough'a Chelsea'den transfer!
18 Ocak 2017 , 20:49
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- Futbol
- İngiltere Ligi
Middlesbrough, Chelsea'nin 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu Patrick Bamford'u transfer etti.
Middlesbrough'un yaptığı açıklamaya göre, genç oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandı.
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