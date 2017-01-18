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Middlesbrough'a Chelsea'den transfer!

Tarih18 Ocak 2017 , 20:49

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Middlesbrough, Chelsea'nin 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu Patrick Bamford'u transfer etti.

Middlesbrough'un yaptığı açıklamaya göre, genç oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandı.

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