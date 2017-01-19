- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Depay'ın yeni takımı açıklandı
19 Ocak 2017 , 11:24
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Fenerbahçe
İsmi uzunca bir süre Fenerbahçe ile anılan Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu. Hollandalı yıldız futbol kariyerine Fransa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Memphis Depay, Lyon'la anlaşma sağladı.
Lyon, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Memphis Depay'ı sözleşme imzalamak için Fransa'ya getirdiği duyurdu. Fransız kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün Hollandalı oyuncu ile sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Fransız basınına konuşan Lyon Başkanı Aulas da, "Manchester United ile prensipte anlaştık" ifadelerini kullandı. İngiliz basını, Manchester United ile Lyon'un Depay için 17.2 milyon euroya anlaştıklarını ve rakamın bonuslarla birlikte 25 milyon euroya kadar çıkabileceğini yazdı.
22 yaşındaki Hollandalı yıldız, 2015 yılında PSV'den 27.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.Geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alan Depay, Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı ve bu sezon Premier Lig'de sadece 24 dakika şans bulabildi. (Yenişafak)
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar