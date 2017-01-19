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Liverpool turladı!

Tarih19 Ocak 2017 , 00:38

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Liverpool turladı!

Plymouth Argyle 0 - 1 Liverpool
19' 0 - 1 Lucas Leiva

AJANSSPOR - Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur tekrar maçında Plymouth'a konuk oldu.

League 2 (4. Lig) ekibi ile sahasında yaptığı maçtan golsüz beraberlikle ayrılan ve işi tekrara bırakan Liverpool, sakatlıktan dönen yıldızı Coutinho'nun ilk 11'de başladığı mücadelenin 19. dakikasında Lucas Leiva'nın golüyle öne geçerek soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda skorda bir değişiklik olmadı ve sahadan 1-0 galip ayrılan Liverpool, adını 4. tura yazdırdı. Kırmızılar,  4. turda Championship ekibi Wolves ile karşı karşıya gelecek.

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