Liverpool turladı!

Plymouth Argyle 0 - 1 Liverpool

19' 0 - 1 Lucas Leiva

AJANSSPOR - Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur tekrar maçında Plymouth'a konuk oldu.

League 2 (4. Lig) ekibi ile sahasında yaptığı maçtan golsüz beraberlikle ayrılan ve işi tekrara bırakan Liverpool, sakatlıktan dönen yıldızı Coutinho'nun ilk 11'de başladığı mücadelenin 19. dakikasında Lucas Leiva'nın golüyle öne geçerek soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda skorda bir değişiklik olmadı ve sahadan 1-0 galip ayrılan Liverpool, adını 4. tura yazdırdı. Kırmızılar, 4. turda Championship ekibi Wolves ile karşı karşıya gelecek.